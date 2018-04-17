الليلة.. ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

يشهد مسرح قصر ثقافة ثقافة الإسماعيلية، الليلة، ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ20 للسنيما التسجيلية والأفلام القصيرة، بعد فعاليات استمرت مدة الأسبوع بمشاركة 62 فيلما من 48 دولة، تضمنت الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأفلام الروائية وأفلام الريوم والتحريك.

كانت دورة الافتتاح بدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم وثائقي عن فوز النادي الإسماعيلي بكأس إفريقيا والمباراة التاريخية مع الإنجلبير يناير 1970، فيما كرم اسم الراحل علي أبوشادي مؤسس المهرجان وتسلم درعي المهرجان نجلاه أحمد وإسلام.