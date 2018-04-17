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الوطن

إجراء القرعة العلنية لوحدات الإسكان الاجتماعي بنويبع في جنوب سيناء

منذ 15 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
إجراء القرعة العلنية لوحدات الإسكان الاجتماعي بنويبع في جنوب سيناء

اجراء القرعة

أجرت الوحدة المحلية لمدينة نويبع القرعة العلنية الخاصة بالإسكان الاجتماعية، بحضور لجنة مشكلة من مركز معلومات ديوان عام محافظة جنوب سيناء، واللواء صبري الوزيري رئيس مدينة نويبع ومستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وقال رئيس المدينة إن إجمالي عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة 146 وحدة فقط، لافتا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمر بتشكيل لجنة من ديوان المحافظة لإجراء القرعة إلكترونيا لضمان الشفافية.

وأوضح أن جميع مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي عرفوا رقم العمارة والوحدة الخاصة بهم تمهيدا لإنهاء إجراءات الاستلام بمجلس المدينة، مشيرا إلى الانتهاء من التشطيبات الخاصة بهذه الوحدات على أعلى مستوى طبقا للتوجيهات السياسية.

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