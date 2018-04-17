وصول وسفر 822 راكبا بينهم 148 معتمرا لميناء نويبع خلال يومين

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "آيلة وبريدج" وعلى متنهما 243 راكبًا و4 برادا و5 تريلا وسيارة، كما تغادر السفينة "سينا" وعلى متنها 23 راكبًت و15 برادا و8 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وعلى متنها 249 راكبًا و33 برادا و11 تريلا، فيما غادرت 3 سفن وعلى متنها 307 ركاب، بينهم 144 معتمرًا و3 باص عمرة و26 برادا و46 تريلا و63 ميكروباص تصدير.

كما شهد الميناء على مدار يومين وصول وسفر 822 راكبًا بينهم 148 معتمرا وتداول 121 شاحنة.