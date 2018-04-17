بحضور الوزير.. "الري" تحتفل باليوم العالمي للمياه بـ"مسيرة نيلية"

نظمت وزارة الموارد المائية والري، منذ قليل، مسيرة نيلية احتفالا باليوم العالمي للمياه بحضور وزير الري وعدد من قيادات الوزارة، تحت شعار "هنحافظ عليها".

ويأتي اليوم العالمي للمياه في عامه الخامس والعشرين 2018 بعنوان "الطبيعة من أجل المياه"، في محاولة لاستكشاف كيفية ترويض الطبيعة في التصدي لتحديات المياه، حيث تعد الأضرار البيئية المرتبطة بتغير المناخ أحد أكبر أزمات المياه، التي تتسبب في فيضانات تغرق أنحاء من العالم، وجفاف تتشقق له أراض أنحاء أخرى، وتلوث أصاب مجاري مياه هذا العالم بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الآمن منها، ما أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات.