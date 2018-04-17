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الوطن

"دفاع النواب" توصي باستحداث مشروع قومي لزراعة الزيتون بشبه جزيرة سيناء

منذ 12 دقيقة
كتب: هبة أمين
"دفاع النواب" توصي باستحداث مشروع قومي لزراعة الزيتون بشبه جزيرة سيناء

النائب كمال عامر

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، بضرورة العمل على بناء الكثافة السكانية في سيناء بالاستعانة بمحافظات مصر من خلال تخصيص مساحة ضمن تخطيط عمراني شامل يخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تقوم بتنميته من خلال إمكاناتها "البشرية، الإدارية" على أن يخطط مركزيا دعم هذه الأماكن بالخدمات والبنية التحتية.

كما أوصت اللجنة بدراسة استحداث مشروع قومي لزراعة الزيتون بشبه جزيرة سيناء مع دراسة الصناعات المرتبطة بما له من خصائص، وكذلك دراسة إعادة إنشاء خط السكة الحديد في مساره السابق بما يدعم التنمية بالمنطقة.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بدور الإعلام في توضيح فرص العمل التي توفرها المشروعات التنموية بسيناء، وزيادة كميات الوقود والفواكه والسلع التموينية لأبناء شمال سيناء مع دراسة تنفيذ اختبارات الثانوية العامة والدبلومات في المحافظة مع تأمينها من جانب القوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة اليوم، بشأن اجتماعها لمتابعة دور القوات المسلحة بتنمية سيناء، بحضور اللواء مصطفي أمين علي سليمان مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عبدالفتاح أحمد الخرسا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والعميد وائل محمد نعيم ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف الخولي مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنظم المعلومات، والمقدم نور محمد جلال ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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