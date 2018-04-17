بريطانيا تنفي مشاركتها في أي عمليات عسكرية على سوريا ليلة أمس

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء 17 أبريل، إنها لم تشارك في أي عمليات عسكرية في سوريا الليلة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر متحدث في وزارة الدفاع البريطانية، لوكالة "سبوتنيك"، أن بلاده لم تشارك في أي عمليات عسكرية في سوريا ليلة الثلاثاء.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت أن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ، استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص ومطار الضمير بريف دمشق وأسقطتها.

فيما كشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجميع الصواريخ المعادية وأسقطت ما يقارب الـ 9 صواريخ قبل وصولها للمطارات.