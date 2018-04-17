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الوطن

"الوطن" ترصد 7 معلومات عن قاعدة "الشعيرات" المستهدفة في سوريا

منذ 54 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
"الوطن" ترصد 7 معلومات عن قاعدة "الشعيرات" المستهدفة في سوريا

قاعدة الشعيرات

أعلن التليفزيون السوري، منذ قليل، إسقاط الجيش السوري صواريخ اخترقت الأجواء السورية عبر الأجواء اللبنانية، كانت تستهدف مطار الشعيرات في ريف حمص.

من جانبها رصدت "الوطن" 7 معلومات عن قاعدة الشعيرات السورية.

1- تحتوي قاعدة الشعيرات على 40 دشمة أسمنتية ويتضمن عدد كبير من ميج 23 وميج 25 وسوخوي 25 القاذفة.

2- بها مدرجين أساسيين وله دفاعات جوية محصنة جدا من صواريخ سام 6 طول المدرج 3 كم.

3- من أهم المعسكرات التدريبية في المنطقة الوسطى.

4- تقع على بعد 31 كم جنوب شرق مدينة حمص وعلى بعد 41 كم عن ريف حمص الشمالي.

5- تضم طائرات MiG-23MF MIG-23UM (السرب 675)، SU-20 +Su-22M-2 (السرب 677)، Su-22M-4 (السرب 685).

6- "الشعيرات" من ضمن 4 مطارات رئيسية لعمليات القوات الجوية السورية.

7- أطلقت البارجتان الأمريكيتان (USS Ross and USS Porter)، 59 صاروخاً، في أبريل 2017، انطلاقاً من قاعدة بحرية أمريكية في إسبانيا شرق المتوسط، استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في محافظة حمص.

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