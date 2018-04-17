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الوطن

غدا.. نظر تجديد حبس أعضاء "ألتراس أهلاوي" بأحداث مباراة الأهلي ومونانا

منذ 12 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
غدا.. نظر تجديد حبس أعضاء "ألتراس أهلاوي" بأحداث مباراة الأهلي ومونانا

النائب العام

تنظر نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين المقبلين، تجديد حبس متهمي قضية أحداث مباراة الأهلي ومونانا الجابوني من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" المتهمين بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، وإتلاف ممتلكات عامة أثناء أحداث المباراة التي أقيمت قبل عدة أسابيع باستاد القاهرة.

وأخلت النيابة خلال جلستي التجديد الأخيرتين سبيل 8 من المتهمين، وظل مجمووعة منهم قيد الحبس احتياطيا، على أن ينظر قرار تجديد حبسهم في جلسات تالية.

كان النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الوقائع التي شهدتها المباراة من اشتباك بين قوات الأمن وجماهير الأهلي وألقي القبض على عدد من المتهمين من أعضاء ألتراس أهلاوي، وقررت النيابة حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

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