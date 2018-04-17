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الوطن

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "حماية المستهلك"

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد طارق
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "حماية المستهلك"

أرشيفية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المستهلك.

وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، منها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حال الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني.

كذلك غلّظ مشروع القانون عقوبة الإعلانات المضللة لتصل الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

وأقر مشروع القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار جهاز حماية المستهلك بالسلع المخزنة لديه.

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