"مكافحة المخدرات" تضبط 8 كيلو حشيش و100 جرام كوكايين مع عاطل

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (جنوب سيناء، الشرقية، القاهرة، السويس، المنوفية، كفرالشيخ، مطروح، الإسكندرية) وقطاع الأمن العام عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في المواد المخدرة وإحراز الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وألقي القبض على عاطل في جنوب سيناء بالسيارة رقم (ط ج ب 6482) أثناء وجوده في قسم شرطة الطور وبحوزته 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام و100 جرام لمخدرالكوكايين.

وفي الشرقية تم ضبط ربة منزل أثناء وجوده في قسم شرطة أول العاشر وبحوزتها كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وفي القاهرة تم ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة في المعصرة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 170 جرام، 280 جرام لمخدر الفولة.