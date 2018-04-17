نواب يطالبون بزيادة المرتبات والمعاشات أسوة بـ"السلك الدبلوماسي"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، والمخصصة للتصويت على مشروع قانون بشأن تعديل "السلك الدبلوماسي والقنصلي" الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو2015، مطالبات برلمانية بزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات، أسوة بتعديلات السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

ورغم موافقة عدد كبير من النواب على القانون، إلا أنهم حذروا أيضا من فكرة التمييز بين فئات الشعب.

وقالت النائبة عبير تقبية، "نأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار في شهر يونيو المقبل".

وقال النائب بسام فليفل، "نحن نوافق على القانون بالرغم من أنه يستفز الفقراء ومحدودى الدخل.

وطالب النائب محمد عبده، بضرورة وجود خطة شاملة لتطوير وزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات.