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الوطن

محمود مسلم: زيادة الأسعار سببها جشع التجار وليس تحرير سعر الصرف

منذ 51 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محمود مسلم: زيادة الأسعار سببها جشع التجار وليس تحرير سعر الصرف

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه يجب أن تكون قضية غلاء الأسعار على رأس أولويات الرئيس في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي جيدًا أن تلك القضية حاكمة في الشارع المصري.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أن الزيادة التي شهدتها السلع فور تحرير سعر الصرف ليست بسبب تعويم الجنيه، ولكن بسبب جشع بعض التجار.

وأشار إلى أن ما حدث يدل على أن الأجهزة الرقابية ليست مسيطرة على الأسواق بشكل جيد، مشددا على أن مصر في حاجة إلى آليات أكثر من أجل السيطرة على السلع وأسعارها في الأسواق.

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