تسجيل الدخول

الوطن

"عبدالعال" يحذر النواب من بطلان عملية التصويت على "السلك الدبلوماسي"

منذ 11 دقيقة
كتب: هبة أمين
"عبدالعال" يحذر النواب من بطلان عملية التصويت على "السلك الدبلوماسي"

صورة أرشيفية

حذّر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، من الحديث خلال التصويت على قانون "السلك الدبلوماسي"، بما قد يتسبب في إبطال التصويت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة للتصويت على مشروع قانون بشأن تعديل "السلك الدبلوماسي والقنصلي" الصادر برقم 45 لسنة 1982، ويتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015، نداءً بالاسم.

وكان النواب، قبل الإدلاء بموافقتهم، يحرصون على مطالبة الحكومة بزيادة مرتبات ومعاشات موظفي الدولة.

وقال عبدالعال لـ"النواب": "نعلم أن هناك فئات تعاني، ولكن القانون لتسوية الأوضاع، عارفين المشاكل اللي بتتكلموا عنها، أرجو التصويت بموافق أو غير موافق، دون الحديث حتى لا يحدث أي بطلان لعملية التصويت".

أخبار متعلقة

انتظام عملية التصويت في سوهاج باليوم الأخير من الانتخابات

انتظام عملية التصويت في سوهاج باليوم الأخير من الانتخابات
رئيس اللجنة العامة بالمرج يتفقد اللجان لمتابعة عملية التصويت 

رئيس اللجنة العامة بالمرج يتفقد اللجان لمتابعة عملية التصويت 

"الدستورية العليا" ترفض الطعن على منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بالأجنبيات
«الخارجية»: ليس لدينا خلايا إخوانية نائمة داخل السلك الدبلوماسى

«الخارجية»: ليس لدينا خلايا إخوانية نائمة داخل السلك الدبلوماسى

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

"الداخلية" توجه قافلة طبية إلى أسيوط وتوقع الكشف على 253 حالة

"الداخلية" توجه قافلة طبية إلى أسيوط وتوقع الكشف على 253 حالة

ضبط 1200 مخالفة رادار على الطرق السريعة في المحافظات

ضبط 1200 مخالفة رادار على الطرق السريعة في المحافظات

رجل يغتصب زوجته 16 عاما ويغرر بابنته حتى أفقدها عذريتها

رجل يغتصب زوجته 16 عاما ويغرر بابنته حتى أفقدها عذريتها

اختيارات الوطن

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

الأكثر قراءة

عاجل