"عبدالعال" يحذر النواب من بطلان عملية التصويت على "السلك الدبلوماسي"

حذّر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، من الحديث خلال التصويت على قانون "السلك الدبلوماسي"، بما قد يتسبب في إبطال التصويت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة للتصويت على مشروع قانون بشأن تعديل "السلك الدبلوماسي والقنصلي" الصادر برقم 45 لسنة 1982، ويتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015، نداءً بالاسم.

وكان النواب، قبل الإدلاء بموافقتهم، يحرصون على مطالبة الحكومة بزيادة مرتبات ومعاشات موظفي الدولة.

وقال عبدالعال لـ"النواب": "نعلم أن هناك فئات تعاني، ولكن القانون لتسوية الأوضاع، عارفين المشاكل اللي بتتكلموا عنها، أرجو التصويت بموافق أو غير موافق، دون الحديث حتى لا يحدث أي بطلان لعملية التصويت".