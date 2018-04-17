حبس عاطل بتهمة حيازة كيلو حشيش وسلاح أبيض في المطرية

قررت نيابة المطرية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كيلو حشيش وسلاح أبيض، وردت معلومات وأكدتها تحريات ضابط مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن "سيد. م"، 29 سنة، عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه مكانا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته كيلو حشيش وسلاح أبيض وهاتف محمول، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.