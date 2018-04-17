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الوطن

"الملا" عن "زيادة أسعار الوقود": لا نستهدف الربحية

منذ 8 دقيقة
كتب: شادي أحمد
"الملا" عن "زيادة أسعار الوقود": لا نستهدف الربحية

وزير البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الهدف من زيادة أسعار الوقود الوصول إلى سعر التكلفة لا تحقيق أرباح، مضيفًا أن زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية من شأنه تحسين سعر التكلفة، مشيرا إلى أن ارتفاع السعر العالمي السبب في زيادة التكلفة على الحكومة.

وأضاف "الملا"، لـ"الوطن": "حتى 30 يونيو 2017، وصل متوسط استرداد التكلفة نسبة 70%، وكلما ارتفاع سعر المنتج بالأسواق، انخفض الاستهلاك من المواطنين بالسوق المحلي".

وأشار وزير البترول، إلى أن استهلاك البنزيم انخفض لأول مرة في مصر بنسبة 6%، خلال الفترة من يوليو 2017 حتي نهاية مارس 2018، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالعوام السابقة التي كانت تشهد زيادة سنوية بنسبة 3% والسولار انخفض بنسبة 7% والمازوت بنسبة 33%، مضيفا: "استهلاك البوتاجاز ما زال كما هو، ولم ينخفض أو يزيد، حيث يتم ضخ ما بين مليون 1.1 مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا بكافة المستودعات".

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