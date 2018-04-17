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الوطن

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

منذ 2 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من مخزن في المقطم

صورة أرشفية

قررت نيابة المقطم حبس 4 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 8 آلاف علبة سجائر من داخل مخزن.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، وردت من أحد أصحاب محال بيع السجائر، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعرض كميات كبيرة من السجائر للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبطهم وتبين أن المتهمين هم: "محمد. ع"، 27 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في نفس القضية بالحبس 6 أشهر، "وليد. ع"، 23 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ في ذات القضية بالحبس 6 شهور، "أحمد. م" 20 سنة، سائق، و"أحمد. س"، 19 سنة، خراط، حال استقلالهم السيارة رقم "ط هـ 925 ماركة سوزوكي"، قيادة وملك المتهم الثالث، وبحوزتهم 8 كراتين بداخلها 8000 علبة سجائر مختلفة الأنواع والماركات.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات ملك "محمد. أ"، 30 سنة، تاجر مواد غذائية ومقيم بنفس العنوان بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

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