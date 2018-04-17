تجديد حبس ربة منزل وزوجها بتهمة سرقة المساكن في بولاق أبو العلا

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة، حبس ربة منزل وزوجها لمدة 15 يوما بتهمة سرقة المساكن في بولاق أبو العلا بمعاونة آخرين.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، أن "فريدة. س. ص"، (24 عاما - ربة منزل)، سبق اتهامها في 4 قضايا سرقة، وزوجها "رمضان. ع. ر" (33 عاما - عاطل - مقيم بذات العنوان)، سبق اتهامه في 5 قضايا بلطجة، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وشراء "2 شاشة LCD، وجهاز لوحي (تاب)، دراجة نارية (توك توك)"، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات بمكان إخفائهم.