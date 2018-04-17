بالصور| محافظ القاهرة يتابع تطوير "البورصة" قبل افتتاح شارع الشريفين

أجرى المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، جولة بمنطقة البورصة لمتابعة اللمسات النهائية الجارية بشارع الشريفين، حيث اختارته اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية لافتتاحه غدا، بمناسبة اليوم العالمي للتراث، الموافق 18 أبريل، وهو الاحتفال الذي يرعاه المجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية، ومنظمة "يونسكو" العالمية .

ومن المنتظر أن يشارك في افتتاح شارع الشريفين المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس اللجنة القومية للحفاظ على التراث، وعدد من ممثلي ورؤساء مجالس إدارات البنوك والشركات الممولة للمشروع وأعضاء اللجنة القومية للحفاظ على التراث ومكتب "يونسكو" بالقاهرة.