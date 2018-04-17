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الوطن

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون "السلك الدبلوماسي"

منذ 51 دقيقة
كتب: هبة أمين
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون "السلك الدبلوماسي"

صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من بشأن تعديل "السلك الدبلوماسىي والقنصلي" الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015.

أعلن ذلك الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت عملية التصويت على مشروع القانون نداءً بالاسم.

وأعلن "عبدالعال"، أن عدد النواب الموافقون بلغ نحو 466 عضوًا، فيما بلغت عدد الأصوات الرافضة للقانون نحو 15 صوتًا، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

واوضح رئيس البرلمان، أنه بذلك توافرت الأغلبية المقررة بثلثي الأعضاء، مؤكدًا أن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة.

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