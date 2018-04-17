"الوزراء": طرح المرحلة الثانية لمشروع المليون ونصف فدان نهاية أبريل

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع المليون والنصف مليون فدان، في اجتماع حضره وزيرا الري والزراعة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس شركة الريف المصري، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المشروع القومي المهم، والذي يحقق توجه الدولة نحو إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على أنشطة اقتصادية متنوعة، وتسهم في اتساع الحيز العمراني، وإتاحة فرص عمل.

وتناول الاجتماع بحث خطة الطرح الجديدة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تبدأ نهاية شهر أبريل الجاري، وجرى الإشارة إلى أن الخطة تتضمن طرح الشركة مساحات على صغار المزارعين، من بينها 45 ألف فدان بمنطقة المغرة، و15 ألف فدان بالفرافرة، و50 ألفاً غرب غرب المنيا.

واستعرض الاجتماع آليات تقنين وضع اليد للمساحات المزروعة والمستصلحة، ووجه رئيس الوزراء بإزالة أي تعديات لم تتقدم بطلبات تقنين في المدة المعلن عنها.

وناقش الاجتماع كذلك المقنن المائي، ومراجعة تصرفات الآبار والخزان الجوفي لأراضي المشروع، إلى جانب آليات اختبار الآبار، وخطة تسليمها للمستفيدين، فضلا عن دراسة توفير أراضي بديلة لمشروعات للاستثمار الداجني.