السكة الحديد: انتظام الحركة بعد انقلاب سيارة تعبر الشريط بخط أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة سير القطارات على خط "القاهرة - أسوان" بعد انقلاب سيارة نصف نقل تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكم 741.600 على الخط.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، إيقاف القطارات في موقع انقلاب السيارة لحين رفعها حرصا على أمن وسلامة سير القطارات، بسبب عدم التزام سائق السيارة بتعليمات وقواعد المرور أثناء عبور السكة الحديد بالعبور من الأماكن المخصصة، ما تسببت في تأخير بعض القطارات.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة سير القطارات.