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الوطن

مصرع هارب من حكم إعدام في الشرقية في مواجهات مع الأمن العام

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد بركات
مصرع هارب من حكم إعدام في الشرقية في مواجهات مع الأمن العام

المتهم

تمكن الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية، من استهداف العناصر الإجرامية والقبض على أحد العناصر الخطرة والهارب من تنفيذ أحكام قضائية بالإعدام والسجن المؤبد، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفا ومنعا والعمل على استهداف العناصر الإجرامية خاصةً حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومروعي المواطنين وتاجري المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

واستهدفت مأمورية من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية، "محمد. ع. ر"31 سنة سائق مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 6 سنوات صادرة ضده في ثلاثة قضايا "قتل عمد، إتجار في المواد المخدرة" وسبق اتهامه في قضيتي إتجار بالمواد المخدرة، بمحل تواجده بمسكنه بناحية السعادات بدائرة مركز شرطة بلبيس، وفور اقتراب القوات بادر المذكور وبعض أعوانه بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

أسفر ذلك عن مصرعه وإصابة أحد أعوانه "عاطل سن18- مقيم بذات الناحية" بجرحين بالجانب الأيمن والظهر وضبط "رضا. ف. ع" 30 سنة سبق اتهامه في قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزتهم (3 بنادق آلية و5 خزينة و75 طلقة من ذات العيار و5 كيلو جرام بانجو ومبلغ مالي).

 

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