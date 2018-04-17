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تعرف على أسامة نقلي السفير الجديد للملكة العربية السعودية في مصر

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود حمدي
تعرف على أسامة نقلي السفير الجديد للملكة العربية السعودية في مصر

السفير اسامة نقلي

أدى السفير أسامة نقلي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، ليصبح بذلك سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، وذلك خلفا لأحمد قطان.

وشغل السفير أسامة نقلي، منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة، ومديرًا لإدارة الشؤون الإعلامية ومديرًا للمكتب الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، كما عمل في عديد من الإدارات بديون وزارة الخارجية، في كل من العلاقات الاقتصادية الدولية، الإدارية السياسية العامة للشؤون الأسيوية، إدارة المنظمات الدولية، الشعبة القنصلية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وحصل نقلي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة كما حصل على ماجستير الدراسات الدبلوماسية.

وشارك نقلي في الوفود الرسمية لوزارة الخارجية في الاجتماعات الثنائية والمتعددة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة وحركة عدم الإنحياز، واجتماعات الاتحاد الأوروبي والاجتماعات الإقليمية.

كما شارك في الوفد المرافق لوزير الخارجية في الزيارات الرسمية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على المستويات الثنائية، وفي القمم الإسلامية والخليجية والعربية، وفي الاجتماعات عالية المستوى للأمم المتحدة.

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