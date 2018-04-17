رئيس الوزراء يلتقي نظيره الإماراتي.. ويؤكد: تحقيق طفرة بالأداء الحكومي

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد بن عبدلله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، والسفير جمعة مبارك الجنيدي سفير الإمارات بالقاهرة، والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الإصلاح الإداري.

وحضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالوفد الإماراتي، متقدما بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا، مثمنا علاقات التعاون التاريخية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات على مر العقود السابقة.

وأطلع إسماعيل الوفد الإماراتي على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما حققه من مؤشرات إيجابية في الفترة الأخيرة، وما تحقق من إنجازات لرفع كفاءة البنية التحتية في مجالات الكهرباء والطرق والطاقة وغيرها، فضلا عن إقامة 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع تقوم على أحدث الأساليب التكنولوجية، وتناول ما اتخذ من إجراءات لتهيئة مناخ أفضل للأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات واستغلال كبرى المشروعات القومية التي أقيمت، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوها بالشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس التي من شأنها أن تفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل الخبرات لتحسين مجال الخدمات الحكومية وميكنة الخدمات والتدريب وبناء القدرات، وفي مجال التميز المؤسسي الموقعة بين البلدين على هامش قمة الحكومات التي عقدت فبراير الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك جهدا تبذله الحكومة حاليا لتحقيق طفرة في الأداء الحكومي والتغلب على البيروقراطية ومشاكلها، مع التركيز على عنصرين أساسيين هما إعادة بناء المؤسسات في الدولة وإعادة تقييم أسلوب عملها بشكل عام، مع إعادة بناء الإنسان المصري من خلال استعادة قيمه ومبادئه بما يعيد لمصر ريادتها الثقافية والحضارية في مختلف نواحي الفنون والثقافة.

وأوضحت وزيرة التخطيط الاتصالات التي أجريت مع الجانب الإماراتي فيما يتعلق بتقديم الدعم لمصر في مجال الإصلاح الإداري، والتميز المؤسسي بما في ذلك التعاون في إنشاء مراكز خدمات حكومية مميكنة وتطبيق آليات جديدة لتحسين التواصل الحكومي، وما يتطلبه ذلك من تنظيم برامج تدريب بالتعاون مع الجانب الإماراتي لإعداد كوادر حكومية على مستوى عالي.

كما أوضحت الاتفاق على تقديم الإمارات للدعم الفني لعقد مؤتمر قومي في مصر لمنح جائزة التميز المؤسسي من خلال المسابقة التي تجرى برعاية رئيس الجمهورية، ويشارك فيها مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية

ووجه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد الجيد للمؤتمر والبدء في إنشاء هذه المراكز في العاصمة الإدارية الجديدة، مع اختيار أي من محافظات الصعيد والدلتا كتجربة نموذجية يمكن النظر في تعميمها فيما بعد.