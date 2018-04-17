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الوطن

مالمستروم: الجزائر تشجع الصين اقتصاديا على حساب الاتحاد الأوروبي

منذ 24 دقيقة
كتب: أ ف ب
مالمستروم: الجزائر تشجع الصين اقتصاديا على حساب الاتحاد الأوروبي

سيسيليا مالمستروم

اعتبرت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم اليوم، أن الجزائر لا تحترم اتفاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشجيع مصالح الصين.

وقالت مالمستروم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية متحدثة بالفرنسية أن "الجزائر تقوم بالكثير من الامور التي لا تتطابق مع اتفاقاتنا حول التبادل الحر".

وأكدت أن أعمال الجزائر "تشجع الصين" ردا على سؤال من نائب وبدون اعطاء امثلة محددة.

واضافت "يجب ان نتوصل الى حلول والا فيجب التطرق الى بنود تسوية الخلاف الواردة في الاتفاق".

وتابعت المفوضة الاوروبية "نحن في مرحلة تبادل رسائل ومباحثات مع السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع" مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يجري "حوارا" مع هذا البلد.

واستمع النواب الفرنسيون الثلاثاء على مدى ساعتين لمالمستروم التي تحدثت عن العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وبقية دول العالم.

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