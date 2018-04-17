تامر أمين: "نجاح محمد صلاح مضايق ناس كتير"

أشاد الإعلامي تامر أمين، باللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، نظرًا لتألق اللاعب مع فريقه في الدوري الإنجليزي وفي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أنه قلق بشدة على اللاعب محمد صلاح لأن نجاحه هو نجاح لمصر، وللمسلمين والعرب، متابعا: "نجاح صلاح مضايق ناس كتير".

وتابع أن هناك الكثير من المنظمات والدول تعمل على تشويه صورة الإسلام والعرب، وما يفعله محمد صلاح يحسن من صورة الإسلام والعرب في الخارج.

وواصل أن محمد صلاح هو أفضل سفير للعرب والإسلام في الخارج، والجميع شاهد على تِأثير صلاح في الإنجليز في الخارج، مضيفا: "خلي بالك من نفسك يا صلاح في الفترة الجاية، واتمنى من ليفربول تحافظ عليه".