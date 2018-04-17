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الوطن

الطبيب المرافق لمحمود الخطيب: "بيبو أجرى جراحة أمس.. وبقى تمام"

منذ 23 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
الطبيب المرافق لمحمود الخطيب: "بيبو أجرى جراحة أمس.. وبقى تمام"

محمود الخطيب

قال الدكتور مصطفى صدقي، أخصائي العلاج الطبيعي والمرافق لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في رحلته العلاجية بألمانيا، إن الخطيب أجرى عملية جراحية أمس، موضحا أنه اطمأن على صحته وفي انتظار الخطوات الطبية المقبلة، وتوقيت مغادرته للمستشفى.

وأضاف "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن محمود الخطيب أفاق واسترد وعيه بعد العملية، ولم يكن هناك أي مشاكل.

وتابع: "اتكملت معاه إمبارح وهو كويس، ورسالته كان ليا إن أطمن كل الناس على صحته، أنه تمام".

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