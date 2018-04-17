الجبير: نتناقش مع واشنطن حول نوعية القوات الواجب تواجدها في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن هناك نقاشات جارية حاليًا مع واشنطن حول نوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرقي سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.

وفي رده على سؤال بشأن ما تردد عن تفكير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إرسال قوات عربية إلى سوريا لاستبدال الوجود العسكري الأمريكي وطلبها مساهمات مالية من دول الخليج، قال الجبير: "نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة".

وأردف: "وفيما يتعلق بأزمة إرسال القوات إلى سوريا، فقد قدمنا مقترحًا لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات إلى سوريا، فإن السعودية ستفكر مع بعض الدول في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف لذلك فالفكرة ليست جديدة".

وتابع: "كذلك قدمنا مقترحات لبعض دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الأخيرة تحت إدارة أوباما وأجرينا نقاشات مع الولايات المتحدة كذلك، لكن إدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراءً بخصوص هذا المقترح، إذن هذه الأفكار والمقترحات ليست جديدة".

وتابع: "وفيما يتعلق بالمساهمات المالية فإن السعودية كانت دائمًا محافظة على حصتها من المسؤولية والعبء، ففي التسعينات كانت السعودية شريكًا كاملًا للولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت، والمملكة لعبت دورًا مهمًا في غيرها من المهام الأخرى مثل حظر الطيران في بعض المناطق بالعراق، وسوف تواصل المملكة الاضطلاع بمهامها".

وأضاف: "وفيما يتعلق بما يجب الآن، هناك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرق سوريا ومن أين ستتأتي هذه القوات وهذه النقاشات قيد البحث الآن وما زلنا نناقشها".

يذكر أنه تم الإعلان عن تشكيل "التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب"، بقيادة السعودية، في 15 ديسمبر 2015، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 41 دولة، أهمها دول الخليج وتركيا وباكستان وماليزيا ومصر.

ومن جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة.

وقال إن "هناك حاجة إلى حلول سياسية للأزمتين اليمنية والسورية، ومن المهم إعادة إحياء مباحثات جنيف بشأن سوريا".

كما أكد غوتيريش دعم حل الدولتين لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.