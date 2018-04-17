محافظ الشرقية يكرم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمنحه أوسكار المحافظة

أهدى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أوسكار ودرع المحافظة تقديرا لدور الهيئة في إقامة وإنشاء العديد من المدارس داخل نطاق دائرة المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة الدوري بحضور اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق.

قدم المحافظ، الشكر لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، لاهتمامه بمحافظة الشرقية وإنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف المراكز والمدن للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مؤكدا أن عام 2017 - 2018 يشهد تنفيذ 200 مدرسة تم الانتهاء من 75 منهم والمتبقي 125 مدرسة سيتم الانتهاء من تنفيذ 100 مدرسة قبل 30 - 6 -2018 و25 مدرسة قبل 1 - 9 - 2018 لتوفير 4080 فصلا دراسيا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.