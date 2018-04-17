تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الشرقية يكرم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمنحه أوسكار المحافظة

منذ 14 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية يكرم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمنحه أوسكار المحافظة

تكريم

أهدى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أوسكار ودرع المحافظة تقديرا لدور الهيئة في إقامة وإنشاء العديد من المدارس داخل نطاق دائرة المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة الدوري بحضور اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق.

قدم المحافظ، الشكر لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، لاهتمامه بمحافظة الشرقية وإنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف المراكز والمدن للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مؤكدا أن عام 2017 - 2018 يشهد تنفيذ 200 مدرسة تم الانتهاء من 75 منهم والمتبقي 125 مدرسة سيتم الانتهاء من تنفيذ 100 مدرسة قبل 30 - 6 -2018 و25 مدرسة قبل 1 - 9 - 2018 لتوفير 4080 فصلا دراسيا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

 

أخبار متعلقة

محافظ الشرقية: إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالقرى

محافظ الشرقية: إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالقرى
محافظ الشرقية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء 20 مدرسة وإدارة تعليمية جديدة

محافظ الشرقية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء 20 مدرسة وإدارة تعليمية جديدة
محافظ الشرقية يتفقد أجنحة الشركات والمصانع المشاركة في "ملتقى التوظيف"

محافظ الشرقية يتفقد أجنحة الشركات والمصانع المشاركة في "ملتقى التوظيف"
محافظ الشرقية يفتتح ملتقى التوظيف الثاني في معاهد العبور

محافظ الشرقية يفتتح ملتقى التوظيف الثاني في معاهد العبور
محافظ الشرقية: مجازاة 30 من العاملين بالتربية والتعليم

محافظ الشرقية: مجازاة 30 من العاملين بالتربية والتعليم
محافظ الشرقية الأسبق: 200 ألف حالة طلاق سنويا تؤكد ظاهرة تفتت الأسر

محافظ الشرقية الأسبق: 200 ألف حالة طلاق سنويا تؤكد ظاهرة تفتت الأسر

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

محافظ دمياط يعتمد 209 آلاف جنيه لزيادة أعمال الرصف بمدينة السرو

محافظ دمياط يعتمد 209 آلاف جنيه لزيادة أعمال الرصف بمدينة السرو

"البترول": لم نحدد تاريخ زيادة أسعار الوقود

"البترول": لم نحدد تاريخ زيادة أسعار الوقود

توقف باخرة في نيل المنيا بعد اصطدامها بمرسى قسم شرطة البيئة والمسطحات

توقف باخرة في نيل المنيا بعد اصطدامها بمرسى قسم شرطة البيئة والمسطحات

النيابة تنتقل لمعاينة حريق "مدينة البعوث" التابع لجامعة الأزهر

النيابة تنتقل لمعاينة حريق "مدينة البعوث" التابع لجامعة الأزهر

ضبط عاطل بحوزته 12 لفافة هيروين ببلبيس

ضبط عاطل بحوزته 12 لفافة هيروين ببلبيس

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل