ماسبيرو.. تجميد عمل لجنة اختبارات مذيعى «قطاع الأخبار»

كشف مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن حسين زين، رئيس الهيئة، قرر تجميد عمل اللجنة الخاصة باختبارات المذيعين الجدد فى قطاع الأخبار، التى بدأت نشاطها منذ نوفمبر الماضى.

وقال المصدر إنه سيتم إعادة فحص الأسماء التى اعتمدتها اللجنة فى الاختبارات، وذلك بعد الشكاوى العديدة التى تلقاها «زين» وعدد من الجهات الرقابية داخل الهيئة الوطنية، من مذيعين شاركوا فى هذه الاختبارات، وتم استبعادهم لصالح آخرين من أجل المجاملات والوسطاء، على الرغم من أنهم لا يصلحون للظهور على الشاشة، على حد قوله.

وأضاف المصدر أن أسماء الناجحين فى هذه الاختبارات، تضم أبناء وبنات مخرجين يعملون فى قطاع الأخبار وبعض قطاعات ماسبيرو، بالإضافة إلى أبناء عدد من الشخصيات العامة، مشيراً إلى أن الشكاوى التى تلقاها «زين» والجهات الرقابية أكدت أن اللجنة المذكورة لم تراعِ العدالة فى اختياراتها.

ولفت إلى أن الجهات الرقابية ستفحص الشكاوى المقدمة إليها، لاتخاذ الموقف النهائى بشأنها، سواء بإلغاء جميع الاختبارات وتشكيل لجنة جديدة تبدأ عملها بعد عيد الفطر، أو اعتماد النتيجة التى أقرتها اللجنة سابقاً فى حال تبين عدم وجود مجاملات شابت عملية اختيار المذيعين الجدد.

يذكر أن لجنة اختبارات المذيعين، كانت تضم عدداً من المسئولين فى ماسبيرو وبعض الأكاديميين، إذ تقدم إليها 400 من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام. وأجريت عملية اختبارات المذيعين الجدد على ثلاث مراحل، وشملت المرحلة الأخيرة 22 متسابقاً وصلوا إلى 12 مذيعاً ومذيعة، كان من المفترض أن يتم توزيعهم على قطاع الأخبار بقناتى «النيل للأخبار»، و«النيل الدولية».