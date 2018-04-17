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الوطن

رئيس "دفاع النواب": تنمية سيناء أكبر سلاح للقضاء على الإرهاب

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رئيس "دفاع النواب": تنمية سيناء أكبر سلاح للقضاء على الإرهاب

اللواء كمال عامر

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن سيناء نالت من الدولة جهودًا كبيرًا في التنمية، حيث ترفع الحكومة شعار يد تبني ويد ترفع السلاح، مؤكدًا أن الدولة ترى أن التنمية أكبر سلاح للقضاء على الإرهاب.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن التنمية في سيناء ستكلف 275 مليار جنيه، وهناك أعمال نفذت، وأخرى مخطط عملها في الفترة المقبلة، وكان لدى مجلس النواب لجنة من القوات المسلحة لترشح أفاق التنمية في سيناء.

وأشار إلى أن جهود التنمية في سيناء متميزة في جميع المجالات المختلفة، مضيفًا :" التنمية قائمة على شبكة طرق، ومدن جديدة مثل رفح الجديدة، ومدينة السلام، و5 محطات تحلية للمياه، و53 مدرسة وجامعة".

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