«الأمن العام» يلاحق «مطاريد الجبل» فى قنا وسوهاج والأقصر

داهم قطاع الأمن العام بقيادة اللواء جمال عبدالبارى، مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج والأمن المركزى، عدداً من البؤر الإجرامية الخطرة فى مدن وقرى سوهاج، على مدار الـ24 ساعة الماضية. وأسفرت هذه الحملة الأمنية التى داهمت أيضاً عدداً من المغارات الجبلية شرق المحافظة عن تنفيذ 5 آلاف حكم قضائى وضبطت عدداً كبيراً من الهاربين الذين ارتكبوا جرائم سطو مسلح وتهريب مخدرات وتمكنت من ضبط 50 قطعة سلاح وقضيتى اتجار فى المخدرات. وقالت مصادر إن الحملات مستمرة فى سوهاج وقنا والأقصر وستتركز المداهمات فى المناطق الجبلية والمغارات لضبط الخارجين على القانون.

تنفيذ 5 آلاف حكم قضائى وضبط 50 قطعة سلاح و720 طلقة نارية فى حملة بسوهاج

واستهدفت الحملة قرى الشيخ إمبادر البلابيش بدار السلام، والصوامعة شرق بأخميم، والكتكاتة بساقلته، وجزيرة طما، وقادها اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى، مدير مباحث المحافظة، وتمكنت من ضبط 50 قطعة سلاح نارى عبارة عن 17 بندقية آلية، و12 بندقية خرطوش، وطبنجة، و20 فرد محلى الصنع، و720 طلقة نارية وذلك بحوزة 38 متهماً، ونفذت الحملات 5 آلاف حكم، من بينها 51 حكماً جنائياً، و34 قرار إزالة. وألقت الحملة القبض على عنصرين خطرين، أحدهما بمركز أخميم، حيث أدار منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضُبط بداخله طبنجة، و5 فرد محلى الصنع، و8 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، فضلاً عن ضبط متهمين آخرين بحوزتهما 157 قرصاً مخدراً. واستهدفت الحملة خصومتين ثأريتين، وألقت القبض على 8 متهمين، وبحوزتهم 12 قطعة سلاح عبارة عن 8 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، و2 فرد محلى، و45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.