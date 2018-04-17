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الوطن

السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الصومالي

منذ 59 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الصومالي

الرئيس عبدالفتاح السيسى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصومالي، أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

وقال الرئيس الصومالي، حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، مؤكداً استمرار موقف مصر الداعم لوحدة الصومال، معرباً سيادته عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.

وتناول الاتصال الهاتفي آخر تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالي الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.

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