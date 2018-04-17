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الوطن

أمين "المؤتمر": فصل هيام حلاوة لاستهانتها بتوجيهات الحزب وقراراته

منذ 46 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
أمين "المؤتمر": فصل هيام حلاوة لاستهانتها بتوجيهات الحزب وقراراته

هيام حلاوة

قال حامد الشناوي أمين عام حزب المؤتمر، إن الحزب قرر فصل النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن الحزب وأحد قياداته بسبب استهانتها بالتوجيهات الحزبية، وعدم استجابتها لطلبات الحزب وقراراته تحت قبة البرلمان.

وأضاف الشناوي لـ"الوطن" أن "حلاوة" كررت هذه الأخطاء كثيرا والقرار تم اتخاذه بعدما فاض الكيل، رافضا إعطاء أمثلة مباشرة توضح كيف استهانت النائبة بالتوجيهات الحزبية وأي قرار لم تلتزم به تحت قبة البرلمان؟.

وكان حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة قرر فصل النائبة هيام حلاوة، وقال الحزب، إن النائبة خرجت عن الالتزام الحزبي دون ذكر أسباب واضحة تسببت في فصل النائبة.

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