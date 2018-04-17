وكيل "تعليم كفر الشيخ" تجتمع بأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية

شهدت نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، اجتماعًا لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، لتحديد مهام الأعضاء، حيث جرى تحديد الأيام بداية من اليوم من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة والنصف يوميًا كفترة إعداد لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك اليوم، برئاسة وحضور هناء شهاب، وكيلة تعليم كفر الشيخ، ويوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وصلاح فهمي، المدير العام للشئون المالية والإدارية، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومصباح عسكر، المسؤول عن كنترول الشهادة الإعدادية المهنية، وأعضاء الكنترول.

وأكدت هناء وكيلة تعليم كفر الشيخ، أنه يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالكنترول، ومراعاة الدقة في رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه، محذرة من التهاون في العمل حتى لا يتعرض الأعضاء للمسائلة القانونية، مشيرة إلى أن أسلوب العمل هذا العام مختلف عن بقية الأعوام السابقة، نظرًا لعمليات التطوير في أعمال الكنترول.

وشدد على مراجعة بيانات الطلاب مراجعة متأنية ودقيقة، من واقع شهادة الميلاد، ولصق صورة الطالب، ومراجعة كل الاستمارات، لافته إلى عدم السماح بالتأخير عن العمل، مضيفة إنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية؛ للرد على أي استفسارات، وحل المشكلات التي تواجه العمل بالكنترول.