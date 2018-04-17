تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تجتمع بأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
وكيل "تعليم كفر الشيخ" تجتمع بأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم كفر الشيخ تجتمع باعضاء كنترول الإعدادية وتطالب بمراعاة الدقة

شهدت نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، اجتماعًا لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، لتحديد مهام الأعضاء، حيث جرى تحديد الأيام بداية من اليوم من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة والنصف يوميًا كفترة إعداد لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك اليوم، برئاسة وحضور هناء شهاب، وكيلة تعليم كفر الشيخ، ويوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وصلاح فهمي، المدير العام للشئون المالية والإدارية، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومصباح عسكر، المسؤول عن كنترول الشهادة الإعدادية المهنية، وأعضاء الكنترول.

وأكدت هناء وكيلة تعليم كفر الشيخ، أنه يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالكنترول، ومراعاة الدقة في رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه، محذرة من التهاون في العمل حتى لا يتعرض الأعضاء للمسائلة القانونية، مشيرة إلى أن أسلوب العمل هذا العام مختلف عن بقية الأعوام السابقة، نظرًا لعمليات التطوير في أعمال الكنترول.

وشدد على مراجعة بيانات الطلاب مراجعة متأنية ودقيقة، من واقع شهادة الميلاد، ولصق صورة الطالب، ومراجعة كل الاستمارات، لافته إلى عدم السماح بالتأخير عن العمل، مضيفة إنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية؛ للرد على أي استفسارات، وحل المشكلات التي تواجه العمل بالكنترول.

 

أخبار متعلقة

بدء فعاليات المعرض الأول للموهوبين والمبتكرين بـ"تعليم كفر الشيخ"

بدء فعاليات المعرض الأول للموهوبين والمبتكرين بـ"تعليم كفر الشيخ"
بالصور| وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح المعرض الإنتاجي التسويقي السنوي

بالصور| وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح المعرض الإنتاجي التسويقي السنوي
بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" تكرم 13 وحدة منتجة بإدارة شرق التعليمية

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" تكرم 13 وحدة منتجة بإدارة شرق التعليمية
وكيل "تعليم كفر الشيخ": صرف مستحقات العمال في المدارس حتى شهر مارس

وكيل "تعليم كفر الشيخ": صرف مستحقات العمال في المدارس حتى شهر مارس
"تعليم كفر الشيخ" توجه الإدارات بتبني حملة لمحاربة الغش في الامتحانات

"تعليم كفر الشيخ" توجه الإدارات بتبني حملة لمحاربة الغش في الامتحانات

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

بسمة وهبة عن تعرضها لوعكة صحية :"العين صابتني ورب العرش نجاني"

بسمة وهبة عن تعرضها لوعكة صحية :"العين صابتني ورب العرش نجاني"

أحمد المسلماني: إسرائيل فشلت في كسر الإرادة الفلسطينية خلال 2018

أحمد المسلماني: إسرائيل فشلت في كسر الإرادة الفلسطينية خلال 2018

رئيس "صناعة مصريين الأحرار": ندرس حل مشكلات المصانع

رئيس "صناعة مصريين الأحرار": ندرس حل مشكلات المصانع

نقيب الصيادلة يعتزم الدعوة لجمعية عمومية لإقالة 3 من أعضاء المجلس

نقيب الصيادلة يعتزم الدعوة لجمعية عمومية لإقالة 3 من أعضاء المجلس

"البترول": طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018

"البترول": طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل