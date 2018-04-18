سعاد صالح: لاعبو المنتخب معهم رخصة الإفطار بكأس العالم

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، إنه ليس في صيام طلاب الثانوية العامة مشقة تقتضي إفطارهم.

وأضافت صالح، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن بالنسبة للسفر من أجل مباريات كرة القدم فالسفر جعله الله عذرا من الأعذار التي يترتب عليها التخفيفات الشرعية.

وأشارت إلى أن بعض الفقهاء اعتبر كلمة السفر كلمة مطلقة تتعلق بمسافة السفر والبعض أرجعها إلى أن السفر لـ84 كم يستحق الإفطار.

وتابعت صالح أن لاعبي المنتخب لديهم رخصة السفر التي بها أن يفطروا خلال مبارياتهم بكأس العالم بروسيا.