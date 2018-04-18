تسجيل الدخول

الوطن

سعاد صالح: لاعبو المنتخب معهم رخصة الإفطار بكأس العالم

منذ 9 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
سعاد صالح: لاعبو المنتخب معهم رخصة الإفطار بكأس العالم

سعاد صالح

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، إنه ليس في صيام طلاب الثانوية العامة مشقة تقتضي إفطارهم.

وأضافت صالح، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن بالنسبة للسفر من أجل مباريات كرة القدم فالسفر جعله الله عذرا من الأعذار التي يترتب عليها التخفيفات الشرعية.

وأشارت إلى أن بعض الفقهاء اعتبر كلمة السفر كلمة مطلقة تتعلق بمسافة السفر والبعض أرجعها إلى أن السفر لـ84 كم يستحق الإفطار.

وتابعت صالح أن لاعبي المنتخب لديهم رخصة السفر التي بها أن يفطروا خلال مبارياتهم بكأس العالم بروسيا.

أخبار متعلقة

سعاد صالح.. أستاذة «فقه الجوارى»!
بالفيديو| سعاد صالح: الزواج في الإسلام "مؤبد".. و"الخلع" ليس من الدين

بالفيديو| سعاد صالح: الزواج في الإسلام "مؤبد".. و"الخلع" ليس من الدين
سعاد صالح: "الخلع" ليس موجودا في القرآن.. والزواج في الشريعة "مؤبد"

سعاد صالح: "الخلع" ليس موجودا في القرآن.. والزواج في الشريعة "مؤبد"
سعاد صالح بعد استبعادها من الـ50: "القنوات بقالها 30 سنة بتتهافت عليا"

سعاد صالح بعد استبعادها من الـ50: "القنوات بقالها 30 سنة بتتهافت عليا"

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

سعاد صالح: لاعبو المنتخب معهم رخصة الإفطار بكأس العالم

سعاد صالح: لاعبو المنتخب معهم رخصة الإفطار بكأس العالم

وزير التعليم: الطلاب سيتعودون على النظام الجديد خلال 3 أشهر

وزير التعليم: الطلاب سيتعودون على النظام الجديد خلال 3 أشهر

"الحق في الدواء": تأخرنا كثيرا في التصديق على قانون التجارب السريرية

"الحق في الدواء": تأخرنا كثيرا في التصديق على قانون التجارب السريرية

"التعليم": اتحاد طلاب الجمهورية يشارك مجلس النواب إحدى الجلسات العامة

"التعليم": اتحاد طلاب الجمهورية يشارك مجلس النواب إحدى الجلسات العامة

بالفيديو والصور| ليست البطلة الأولى.. والد عهد التميمي يروي نضال عائلتها في سجون الاحتلال

بالفيديو والصور| ليست البطلة الأولى.. والد عهد التميمي يروي نضال عائلتها في سجون الاحتلال

اختيارات الوطن

والد عهد التميمي يوجه رسالة صوتية لابنته عبر "الوطن" في يوم الأسير

والد عهد التميمي يوجه رسالة صوتية لابنته عبر "الوطن" في يوم الأسير

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الأكثر قراءة

عاجل