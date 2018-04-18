هالة جلال تقدم ورشة للأطباء بملتقى ميدفست بالتعاون مع "ستوديو ذات"

تقدم المخرجة هالة جلال ورشة عن مبادي صناعة السينما للأطباء ومقدمي الخدمة الصحية مجاناً ضمن الدورة الثانية من ملتقي ميدفست مصر تحت رعاية ستوديو ذات يوم الثلاثاء، 24 أبريل، الساعة 6 مساء في معهد جوتة الدقي.

من خلال هذه الورشة التعريفية ستمكن الأطباء من كشف أسرار التطور الدرامي في القصة التي تحتاج لتشخيص دقيق لأجل عرضها سينمائيا من خلال تعلم مبادىء صناعة الفيلم والحكي السينمائي فالسينما كوسيط مرئي تمثل واحدة من الوسائل الهامة في نشر الأفكار المتعلقة بالصحة وإيضاحها والتي تهمنا جميعاً.

ميدفست هو الملتقى الأول عن الطب والصحة في الأفلام ويسعى إلى التواصل بين صناع الأفلام والمختصين بالمجال الطبي لتوضيح وتأكيد أهمية ودور العلاقة بين صناعة الأفلام كوسيط فني متميز ومجالات الطب المختلفة.

وتنطلق الدورة الثانية من ميدفست تحت عنوان "عنها": رحلة سينمائية في صحة المرأة.

وخلال المُلتقى سيتم تقديم عروض لمجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من يوم 20 لـ22 أبريل بسينما كريم وسط البلد وعروض الإسكندرية من 27 لـ 28 أبريل بمركز الجيزويت الثقافي، وجوانب مختلفة عن صحة المرأة.

يتبع عروض الأفلام جلسة للحوار وتبادل الآراء بين الحضور ومجموعة منتقاة من صناع الأفلام وأطباء علم النفس والأخصائين النفسيين وطلبة كليات الطب بجانب البرنامج الموازي في القاهرة في مركز دوار والمركز الثقافي الألماني من 23 لـ26 أبريل والذي يتضمن الورش المختلفة.