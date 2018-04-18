تسجيل الدخول

الوطن

هالة جلال تقدم ورشة للأطباء بملتقى ميدفست بالتعاون مع "ستوديو ذات"

منذ 32 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
هالة جلال تقدم ورشة للأطباء بملتقى ميدفست بالتعاون مع "ستوديو ذات"

هالة جلال

تقدم المخرجة هالة جلال ورشة عن مبادي صناعة السينما للأطباء ومقدمي الخدمة الصحية مجاناً ضمن الدورة الثانية من ملتقي ميدفست مصر تحت رعاية ستوديو ذات يوم الثلاثاء، 24 أبريل، الساعة 6 مساء في معهد جوتة الدقي.

من خلال هذه الورشة التعريفية ستمكن الأطباء من كشف أسرار التطور الدرامي في القصة التي تحتاج لتشخيص دقيق لأجل عرضها سينمائيا من خلال تعلم مبادىء صناعة الفيلم والحكي السينمائي فالسينما كوسيط مرئي تمثل واحدة من الوسائل الهامة في نشر الأفكار المتعلقة بالصحة وإيضاحها والتي تهمنا جميعاً. 

ميدفست هو الملتقى الأول عن الطب والصحة في الأفلام ويسعى إلى التواصل بين صناع الأفلام والمختصين بالمجال الطبي لتوضيح وتأكيد أهمية ودور العلاقة بين صناعة الأفلام كوسيط فني متميز ومجالات الطب المختلفة.

وتنطلق الدورة الثانية من ميدفست تحت عنوان "عنها": رحلة سينمائية في صحة المرأة.

وخلال المُلتقى سيتم تقديم عروض لمجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من يوم 20 لـ22 أبريل بسينما كريم وسط البلد وعروض الإسكندرية من 27 لـ 28 أبريل بمركز الجيزويت الثقافي، وجوانب مختلفة عن صحة المرأة.

يتبع عروض الأفلام جلسة للحوار وتبادل الآراء بين الحضور ومجموعة منتقاة من صناع الأفلام وأطباء علم النفس والأخصائين النفسيين وطلبة كليات الطب بجانب البرنامج الموازي في القاهرة في مركز دوار والمركز الثقافي الألماني من 23 لـ26 أبريل والذي يتضمن الورش المختلفة.

 

أخبار متعلقة

14 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

14 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية
"الأحساء" تطلق مهرجانا لصناعة الأفلام القصيرة

"الأحساء" تطلق مهرجانا لصناعة الأفلام القصيرة
دورة في إنتاج وإخراج الأفلام القصيرة بـ "جامعة الملك سعود"

دورة في إنتاج وإخراج الأفلام القصيرة بـ "جامعة الملك سعود"
4 أفلام مصرية من ضمن 20 فيلما بـ"الأفلام القصيرة" في "الأقصر الأفريقي"

4 أفلام مصرية من ضمن 20 فيلما بـ"الأفلام القصيرة" في "الأقصر الأفريقي"
"زاوية" تعتذر عن عرض "بائع البطاطا المجهول" ضمن مهرجان الأفلام القصيرة

"زاوية" تعتذر عن عرض "بائع البطاطا المجهول" ضمن مهرجان الأفلام القصيرة
الليلة.. مسابقة الأفلام القصيرة تختتم فعاليات دورتها الثانية في الرياض

الليلة.. مسابقة الأفلام القصيرة تختتم فعاليات دورتها الثانية في الرياض
"زاوية" تفتح باب التقديم للدورة الثالثة من مهرجان الأفلام القصيرة

"زاوية" تفتح باب التقديم للدورة الثالثة من مهرجان الأفلام القصيرة

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

أحمد عز بدور محامٍ وإرهابي في الأفيش الدعائي الأول لـ"أبوعمر المصري"

أحمد عز بدور محامٍ وإرهابي في الأفيش الدعائي الأول لـ"أبوعمر المصري"

هالة جلال تقدم ورشة للأطباء بملتقى ميدفست بالتعاون مع "ستوديو ذات"

هالة جلال تقدم ورشة للأطباء بملتقى ميدفست بالتعاون مع "ستوديو ذات"

وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما

وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما

طارق شوقي: لا يوجد أي قرار له علاقة بدمج التعليم الأزهري

طارق شوقي: لا يوجد أي قرار له علاقة بدمج التعليم الأزهري

بالفيديو| شركات تنصب على الفتيات.. "تبيع الرمل العادي على إنه طبي"

بالفيديو| شركات تنصب على الفتيات.. "تبيع الرمل العادي على إنه طبي"

اختيارات الوطن

والد عهد التميمي يوجه رسالة صوتية لابنته عبر "الوطن" في يوم الأسير

والد عهد التميمي يوجه رسالة صوتية لابنته عبر "الوطن" في يوم الأسير

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الأكثر قراءة

عاجل