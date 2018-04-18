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الوطن

ضحية حريق حضانة كفر الشيخ تناشد السيسي إنقاذها

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
ضحية حريق حضانة كفر الشيخ تناشد السيسي إنقاذها

ضحية حريق كفر الشيخ

عرض برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار"، مقطع فيديو لـ"ضحية حريق حضانة كفر الشيخ".

وطالبت "الفتاة"، خلال ظهورها بالتقرير، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدتها لإنقاذها من الموت بعدما إلتهمت النيران جسدها في حريق حضانة أطفال، قائلة: "اعمل حاجة وساعدني،بالله عليكم اعملوا حاجة وانقذوني بموت، نفسي أخف، بتوسل إليكم انقذوني، وارحموني جسمي مولع نار".

وناشد سلامة عمر، والد الفتاة، خلال مداخلة تليفونية بالرنامج، أجهزة الدولة بنقلها لمستشفى عسكري، قائلًا: "أبوس إيديكم انجدوني بنتي محلتيش غيرها"، لافتًا إلى أنه تم بتر ذراعها اليمنى، وقام بدفنه، وأن نجلها مصاب أيضًا وتم حجزه بأحد المستشفيات.

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