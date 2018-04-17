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الوطن

الحماية المدنية تسيطر على حريق بشركة كتان في الإسكندرية

منذ 33 دقيقة
كتب: محمد الرملي
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشركة كتان في الإسكندرية

الحماية المدنية تسيطر علي حريق شركة الكتان في الإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية على حريق شب بشركة الكتان في الإسكندرية، بدون خسائر في الأرواح البشرية أو بممتلكات الشركة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران بالأشجار وأكياس القمامة داخل شركة الكتان "المهجورة."

على الفور انتقلت ضباط الحماية المدنية إلي محل البلاغ، وسيطرت على الحريق بدون خسائر في الأرواح البشرية أو بممتلكات الشركة.

وقال العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحريق الذي نشب بشركة الكتان لن يسفر عن أي خسائر بشرية، موضحًا أن الشركة مهجورة منذ سنوات، معللاً أن سبب الحريق إشعال النيران بأكياس القمامة المتراكمة داخل الشركة، وسيطرت الحماية المدنية علي الحريق فور ورود البلاغ من المواطنين.

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