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الوطن

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

اليوم AM 04:55
كتب: عمرو رجب
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مستشفى بني سويف الجامعي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل عام، من الخلف على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف فى اتجاه محافظة المنيا.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقي، إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس من الخلف فى اتجاه محافظة المنيا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بعشر سيارات إسعاف برفقة مشرف القطاع إلى موقع البلاغ لنقل المصابين، حيث نقلت سيارات الإسعاف مصابين  وهم محمود أحمد محمد، جمال عبدالحميد أحمد 28 سنة، وليد أحمد محمود 30 سنة، تامر محمد على، 36 سنة، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم فيما، فيما نقلت سيارة إسعاف جثتين إلى مشرحة المستشفى.

دلت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية للحادث وسؤال الركاب اصطدام السيارة النقل للأتوبيس من الخلف، ما أدى وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص كانوا يجلسون في المقعد الأخير للأتوبيس بينما نجا كل الركاب من الحادث.

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