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الوطن

ضبط مصنع "عصير" بتهمة تصنيع أدوية بالدقهلية

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد مجدي
ضبط مصنع "عصير" بتهمة تصنيع أدوية بالدقهلية

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية، ضبط مصنع عصير بتهمة تصنيع وتعبئة أدوية مغشوشة، وضبط عدد ضخم من الأدوية المغشوشة كانت معدة لتوزيعها على الأسواق وبيعها للجمهور، وذلك بقرية "نوسا البحر" التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، صادر عن الوزارة، إنه تم ضبط 22 ألف زجاجة دواء وفيتامينات ومكملات غذائية (كالسيوم، وحديد) إضافة إلى ألف زجاجة أخرى غير مدون عليها أي بيانات، تمهيداً لنزولهما الأسواق وبيعهما للجمهور لافتا إلى ضبط أجهزة ومستلزمات لتصنيع تلك الأدوية، مشيرا إلى أنه تم مصادرة تلك المضبوطات، وإعداد مذكرة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة، حرصها الدائم لحماية المريض المصري وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات غرضها الإضرار بالمواطن والصالح العام، وأن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية والمرورية أينما وجدت المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية سواء بالمصانع أو الصيدليات أو المخازن أو الأندية الصحية، أو يروج لها على مواقع "التواصل الاجتماعي".

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