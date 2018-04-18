منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تبدأ اجتماعا في لاهاي لبحث قضية سكريبال

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، صباح اليوم الأربعاء، في لاهاي اجتماعا للبحث في قضية العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال الذي تعرض للتسميم في انكلترا، كما اعلن مصدر دبلوماسي.

ودعت بريطانيا إلى هذا الاجتماع المغلق بينما أكد مفتشو المنظمة أن سكريبال وابنته تعرضا لهجوم بالسم في سالزبري الشهر الماضي بغاز للاعصاب بشكل سائل حسب لندن، وبكميات قليلة جدا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت ما توصلت إليه لندن حول طبيعة غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على سكريبال وابنته وقالت لندن سابقا انه من نوع نوفيتشوك وجاء من روسيا.