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الوطن

انطلاق برنامج "عين" على "الحياة".. الأحد

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد حسين صوان
انطلاق برنامج "عين" على "الحياة".. الأحد

شيرين سليمان

تستعد شبكة تلفزيون "الحياة"، لعرض برنامج "عين" الفني، للإعلامية شيرين سليمان، بدءً من يوم الأحد المُقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

"عين" ينطلق في ثوبٍ جديد، يوم الأحد من كل أسبوع، ضمن الخريطة البرامجية لقناة "الحياة" المنطلقة مؤخرًا.

برنامج "عين" يهتم بتناول جميع الأخبار الفنية المحلية والعالمية، وإجراء حوارات مع الفنانين، وتغطية كواليس الأفلام والمسلسلات، وتغطية المؤتمرات والمهرجانات.

وتشارك الإعلامية شيرين سليمان، في تقديم برنامج "العيلة" الذي يُبث عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، وممدوح الشناوي، ومروة ميمي وآية حسني.

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