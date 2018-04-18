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الوطن

شكري يفتتح مركزا للغسيل الكلوي ومكتبة إلكترونية في بوروندي

منذ 19 دقيقة
كتب: أكرم سامي
شكري يفتتح مركزا للغسيل الكلوي ومكتبة إلكترونية في بوروندي

وزير الخارجية سامح شكري

تواصلت فعاليات زيارة وزير الخارجية سامح شكري الحالية إلى جمهورية بوروندي خلال الفترة من 17 – 18 أبريل 2018، حيث افتتح وزير الخارجية أحد المركزين المصريين للغسيل الكلوي، اللذين تم تمويلهما من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بكل من المستشفى العسكري والشرطي، وذلك بحضور الان ايميه نياموتويه وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي، وعدد من كبار المسئولين بالدولة

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن إنشاء مركزيّ الغسيل الكلوي يأتي في إطار التعاون الطبي الوثيق بين البلدين عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي ستقوم أيضاً بتوفير التدريب اللازم للأطباء العاملين بالمركزين، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بمساعدة الأشقاء في بوروندي على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أعلن وزير الخارجية خلال الزيارة عن إنشاء مركز لحضانات الأطفال في المستشفى المركزي بمحافظة "نجوزي"، بالإضافة إلى المستشفى المصري الحالي فى مدينة "بوروري" بجنوب البلاد منذ عام 2008، وقيام الكنيسة القبطية بتسيير قوافل طبية أربع مرات سنوياً إلى بوروندي.

وأشار "أبو زيد" إلى أن فعاليات الزيارة شملت أيضا افتتاح مكتبة إلكترونية بمقر السفارة المصرية في بوروندي، والتي جاء إنشاؤها بمبادرة من السفارة بهدف المساهمة في نقل المعرفة والثقافة في مختلف المجالات إلى المواطنين البورونديين. كما قام وزير الخارجية بتفقد بحيرة تنجانيقا خلال الزيارة، والتي تعد ثاني أكبر بحيرة طبيعية في العالم.

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