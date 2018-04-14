سامح شكري: لا نعتبر الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة فشلا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القيادة السياسية المصرية تعمل بكل جدية وإيجابية للوصول إلى حل بخصوص سد النهضة الأثيوبي، موضحًا أن القاهرة طرحت العديد من الحلول، والجولة الماضية اتسمت بالعمق والشفافية ولكن لم تصل لنقطة الخروج بمخرجات ولا يعتبر فشلا.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن المؤسسات القائمة في الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، قادرة على صياغة مواقف وأن تراعى كل دولة مصالح الدول الأخرى، وهناك مسار طويل من التفاوض والتشاور.

وتابع: "مصر تسعى للحفاظ على مصالح الدول الثلاثة".