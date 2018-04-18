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الوطن

وزير الصحة يناقش معوقات تصدير الأدوية إلى أفريقيا

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الصحة يناقش معوقات تصدير الأدوية إلى أفريقيا

وزير الصحة

اجتمع الدكتور أحمد عمادالدين راضي، مساء أمس، بالمجلس التصديري للصناعات الدوائية، وبعض رؤساء شركات الأدوية المحلية، بحضور الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، لدراسة معوقات تصدير الأدوية خاصة إلى السوق الأفريقية، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.

استمع وزير الصحة والسكان إلى أراء وطلبات رؤساء شركات الأدوية، وعرضت المشاكل التي تعوق تصدير الدواء إلى أفريقيا وخاصة الصومال، وطرحت بعض الحلول التي ستساهم في حل تلك المعوقات، ومنها التأخير في تسجيل الأدوية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية.

واقترح المجلس التصديري، إنشاء إدارة خاصة لتسجيل الدواء بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لسهولة التصدير، ورحب به وزير الصحة، وقال إنه ستجرى دراسة تخصيص طابقين بالمبنى الجديد للإدارة المركزية للصيدلة ليكون مختصا بتسجيل الأدوية التي سيتم تصديرها.

كما تناول اللقاء سعر الدواء في مصر مقارنة بالأسعار المطلوب التصدير بها، بالإضافة إلى دراسة اعتماد معامل بجامعتي عين شمس والقاهرة، للمساعدة في التسجيل السريع لتصدير الأدوية عاجلاً، بالإضافة إلى معمل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

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