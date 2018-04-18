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الوطن

"الصحة" تضبط مصنع عصير ينتج أدوية وفيتامينات بالدقهلية

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد مجدى
"الصحة" تضبط مصنع عصير ينتج أدوية وفيتامينات بالدقهلية

وزير الصحة

أعلنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية، عن ضبط مصنع عصير يصنع ويعبئ أدوية مغشوشة، وعدد ضخم من الأدوية المغشوشة كانت معدة لتوزيعها على الأسواق وبيعها للجمهور، بقرية "نوسا البحر" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه ضبط 22 ألف زجاجة دواء وفيتامينات ومكملات غذائية (كالسيوم، وحديد)، بالإضافة إلى ألف زجاجة أخرى غير مدون عليها أي بيانات، تمهيداً لطرحهم بالأسواق وبيعهما للجمهور، وضبط أجهزة ومستلزمات لتصنيع تلك الأدوية، مؤكدا على مصادرة تلك المضبوطات، وإعداد مذكره للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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