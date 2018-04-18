"التعليم" تقيم تجربة الدمج بمدرسة الشهيد المرجاوي بحضور وفد "اليونسيف"

نظمت الإدارة المركزية للتربية الخاصة، بواورة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة لمدرسة الشهيد لواء طارق المرجاوي، بإدارة مصر الجديدة التعليمية بالقاهرة، بحضور مستشار منظمة "اليونيسف" لشئون الأطفال ذوي الإعاقة، يرافقها الدكتورة إيناس حجازي مدير قسم التعليم "باليونيسف"، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ومدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية، للاطلاع على نموذج ناجح للمدرسة الدامجة والمدعومة من قبل المنظمة.

وأعربت مستشار منظمة "اليونسيف" عن إعجابها الشديد بما تحقيق من تقدم لعملية الدمج التعليمي بمصر، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشمل التوسع في دعم عدد جديد من المدارس بمحافظات جديدة.

من الجدير بالذكر، أن "اليونيسف" يدعم محافظات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والغربية، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، في إنشاء نموذج مثالي للمدرسة الدامجة، بما يتضمنه من تحديد الإجراءات المتبعة، وتكوين فرق للتشخيص والقبول، وفرق للتوعية، وعدة حزم تدريبية للعاملين بالمدرسة، وكذلك تجهيز غرف مصادر وبالمدارس المستهدفة ومراكز تدريبية تحظى بدعم مجتمعي وتعاوني مع المتخصصين.