السيطرة على حريق محدود بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنىة بمركز الأخلة في محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في مزارع نخيل بمنطقة عين أم الصغير التابعة لقرىة عزب القصر، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود في مزارع نخيل بمنطقة عين أم الصغير التابعة لقرى عزب القصر.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران لمنع وصولها إلى مناطق أخرى، وقد أسفر الحريق عن تفحم مساحة بها أعشاب جافة ومخلفات نخيل، وعدد من النخيل غير المثمر.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.