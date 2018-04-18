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الوطن

محافظ كفر الشيخ يصرف إعانة مالية وشراء شهادة أمان لـ2 من ذوي القدرات

منذ 46 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ يصرف إعانة مالية وشراء شهادة أمان لـ2 من ذوي القدرات

محافظ كفرالشيخ يستقبل حمدى وهشام

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حمدي إبراهيم مصطفى 48 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمقيم بقرية القبائل بمركز دسوق والذي يعاني من إعاقة كاملة في الساقين، كما استقبل هشام محمد أحمد سحالي 39 سنة من قرية محرم التابعة لمركز دسوق، وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة، حيث بحث محافظ كفرالشيخ مشاكلهم بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقرر محافظ كفر الشيخ، صرف مساعدة مالية قدرها 250 جنيها شهريا مع صرف إعانة مالية عاجلة لكل منهما، فضلا عن منحهم شهادة أمان المصريين، مؤكدا أن محافظة كفرالشيخ هي أولى برعاية أبنائها ولا تتدخر جهدا في احتضانهم وتقديم الخدمات والدعم لهم، مؤكدا أن العمل الإنساني من أهم واجبات المجتمع.

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